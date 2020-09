Reprodução Instagram, DR

No início do ano, Tyga esteve no Brasil a gravar um videoclipe e aproveitou para ir a uma festa escaldante de Ludmilla, que foi acusada de usar as suas convidadas como objeto sexual, agora o rapper fez um anúncio que deixou os fãs boquiabertos.

O ex-namorado de Kylie Jenner começou a publicar fotografias ousadas e explícitas com mulheres nuas, o que deixou os internautas chocados e a questionar a sua razão. Foi então que o artista anunciou que entrou para um site de adultos, a plataforma Onlyfans que tem atraído várias celebridades nos Estados Unidos depois de Bella Thorne ter ganho 1 milhão de dólares em apenas um dia.

As imagens foram apenas para mostrar que os fãs podem esperar na plataforma. O músico cobra cerca de 13 euros por mês pelo conteúdo exclusivo.

Os seguidores do rapper ficaram divididos. Enquanto outros aprovam, outros deixam duras críticas: "Fico a pensar se o teu filho vê isso", "Estás a ir demasiado longe" e "Isto é tão triste", são alguns dos comentários.

