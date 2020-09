Instagram

Cerca de um ano e meio depois do fim do seu casamento de 15 com o empresário Pedro Miguel Ramos, Fernanda Serrano já não esconde que está a viver um momento “muitíssimo feliz” a nível amoroso. A atriz, de 46 anos, prefere resguardar a sua vida privada, como sempre, mas na manhã desta quinta-feira, 24 de setembro, durante uma conversa com Manuel Luís Goucha, fez algumas confissões.

“Estou feliz como há muito tempo não estava”, afirmou, depois de falar do fim de semana romântico que viveu ao lado do personal trainer Ricardo Pereira e durante o qual partilhou uma fotografia nas redes sociais. VEJA AQUI!

“Há coisas que devem ficar só para nós. Não interessa a ninguém…”, acrescentou. Mas perante alguma insistência do profissional de televisão, Fernanda Serrano acabou por assumir: “Estou muito apaixonada. Estou muitíssimo feliz, como já há muito tempo não estava (…) Tinha [medo de me apaixonar de novo]. Não me apetecia, na realidade. Não me dava jeito nenhum [risos]. Eu estava sossegada e a achar que agora ia desfrutar deste tempo só para mim e para os meus filhos, que acho que é algo transversal às pessoas que se divorciam ou que passam por situações de rutura desta natureza. E depois apetece-nos estar connosco porque, inevitavelmente, é uma fase de desgaste muito grande e tu queres voltar às coisas boas, aos momentos bons, queres desfrutar de ti e de tudo aquilo que não tiveste possibilidade de fazer”.

Instagram

Para a atriz, a grande preocupação eram os filhos e a sua reação. “É uma situação difícil de gerir, porque cada um – e eu tenho 4, tenho quatro possibilidades de correr mal – reage da sua maneira”, acrescenta, antes de rematar que “é ótimo estar apaixonada”.

De referir que também Pedro Miguel Ramos já refez a sua vida amorosa ao lado da antiga apresentadora da RTP Marta Leite Castro. Saiba mais aqui!