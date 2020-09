1 / 2 MEGA 2 / 2 MEGA

Depois de um relacionamento de seis anos ao lado de Jamie Foxx, Katie Holmes parece ter reencontrado o amor ao lado de Emilio Vitolo Jr. Ambos foram fotografados nas ruas de Nova Iorque, com máscara, esta segunda-feira, dia 21.

De mãos dadas, o casal já não esconde a relação depois da polémica que se instalou. É que Emilio estava de casamento marcado com a designer Rachel Emmons e que os dois estavam juntos dias antes das imagens com Katie Holmes surgirem no Daily Mail.

“Em agosto, o Emilio e a Rachel ainda estavam noivos e a morarem juntos”, começou por dizer a fonte, citada pela revista PEOPLE. "Ele terminou tudo abruptamente no momento em que percebeu que a Katie tinha interesse nele. A Rachel está em choque. É como se ela nunca o tivesse conhecido" rematou.