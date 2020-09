James Devaney

Katie Holmes parece ter um novo amor. Apesar de ser bastante discreta, no que toca à sua vida privada, e depois de ter conseguido manter em segredo um relacionamento durante anos com Jamie Foxx, a atriz foi apanhada aos beijos com Emilio Vitolo.

A atriz e o chef foram fotografados em clima de paixão este domingo, dia 6 de setembro, no restaurante Manhattan's Peasant, e as imagens publicadas pelo Daily Mail.

Após separação, Jamie Foxx é fotografado em clima de cumplicidade com cantora de 21 anos

Apesar de nenhum dos dois ter confirmado oficialmente o namoro, as imagens já se tornaram virais

Kevin Tachman/MG19