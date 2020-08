Karwai Tang

John Legend, de 41 anos, e Chrissy Teigen, de 34, vão ser pais pela terceira vez. A notícia foi tornada pública de forma muito original: foram reveladas imagens da modelo a segurar na sua barriga de grávida no videoclipe do mais recente tema do artista, Wild.

Entretanto ainda não foram revelados mais pormenores.

O bebé virá juntar-se a Luna Simone, de quatro anos, e Miles Theodore, de dois.

A notícia surpreendeu os fãs de Chrissy Teigen que ainda não esqueceram as revelações que fez após dois pós-partos difíceis, dos quais já falou várias vezes. Saiba mais aqui!

Recorde-se que, muito recentemente, a ex-modelo decidiu remover os implantes mamários que colocou quando tinha apenas 20 anos. Leia sobre o tema aqui!

No vídeo abaixo um pequeno excerto do tema Wild, divulgado por John Legend nas suas páginas nas redes sociais: