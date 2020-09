Instagram

Passou menos de um mês desde que Vanessa Martins e Marco Costa anunciaram que tinham decidido seguir caminhos separados. A notícia – revelada em comunicado publicado nas redes sociais – surpreendeu porque, dias antes, o agora ex-casal tinha desfrutado de férias em família no Algarve, quando, supostamente, o processo de divórcio já estava a decorrer.

Questionada pelos fãs nas redes sociais, a blogger garantiu que a reconciliação é algo que nenhum dos dois está a considerar. “Não vai haver reconciliação, as pessoas podem querer separar-se, sem pensar na reconciliação. Não sei se vocês se lembram, mas nós já nos tínhamos reconciliado há dois anos, quando nos separámos a primeira vez", explicou, referindo-se ao tempo que esteve afastada do pasteleiro no passado. "Faz mais confusão às pessoas do que a nós. Mas está tudo bem, com a nossa família está tudo bem, por isso, não queiram respostas que nem nós sabemos dar", rematou.

Reprodução Instagram, DR

Ainda assim, Vanessa Martins deixa claro que o sentimento que os une é muito forte: “Nós ainda nos amamos muito e acho que nos vamos, sempre, amar e respeitar. Uma coisa não difere a outra. Nós não temos de ficar juntos só porque nos amamos. Amar, só, não chega, mas eu amo muito o Marco e ele ama-me muito a mim, amamos muito tudo aquilo que conseguimos, em conjunto, mas não podemos ficar numa relação".

Os motivos do divórcio ficam para o ex-casal, mas certo é que adiado fica também o sonho da blogger ser mãe. Este é um tema sensível, mas Vanessa Martins também já abriu o seu coração sobre os tratamentos a que tem vindo a submeter-se e a forma como encara esta nova fase da sua vida.