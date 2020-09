O dia de aniversário de Ana Guiomar não podia ter sido mais especial. Diogo Valsassina, com quem mantém uma relação há 14 anos, pediu-a em casamento - veja aqui os pormenores.

Agora, em entrevista à revista CARAS, a atriz e apresentadora revela que não tem pressa para oficializar a data. "Não me vou casar no meio de uma pandemia", afirmou à publicação. "Mesmo que só me case noutra vida, vou esperar. Não quero ninguém de máscara no meu casamento", garantiu.

A atriz já tinha confessado nas redes sociais que casar nunca estava nos seus planos, mas que algo a fez mudar de ideias. "O ano passado perdi duas pessoas muito importantes na minha vida, e ambas tiveram casamentos muito felizes, recheados de respeito, união e amor. A partir desse momento passei a olhar para o casamento de outra forma, passou a simbolizar a família e a união eterna. Passou a fazer todo o sentido para nós. Namoro há 14 anos é verdade, mas sabem uma coisa!? Foi tudo no tempo certo", revelou no Instagram.

À CARAS, a atriz contou que deseja "uma festa muito simples", "sem grandes cerimónias e sem sequer ser pela igreja".

Recorde que os atores estão juntos desde que contracenaram na série juvenil Morangos Com Açúcar.