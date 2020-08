Reprodução Instagram, DR

A notícia do divórcio de Vanessa Martins e Marco Costa deixou os fãs do casal completamente surpreendidos, ora veja aqui.

No entanto, segundo consta, esta separação já não é propriamente recente até porque o casal já não usava aliança há algum tempo (conheça aqui os pormenores).

Agora, a influencer parece estar a apoiar-se nas amigas. Depois de revelar a novidade, Vanessa deslocou-se até Oliveira do Hospital com as amigas e parece estar a divertir-se!

São vários os vídeos que tem colocado onde surge com um sorriso na cara, rodeada pelas amigas - ora veja o vídeo abaixo.

"Três amigas juntas, Três dias! Oliveira do Hospital estamos prontas para conhecer o melhor deste incrível Portugal", escreveu na legenda da fotografia que pode ver acima onde surge de biquíni e que fez chover uma série de elogios por parte dos seguidores.