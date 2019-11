Barry King

Solteiro desde meados de agosto, Jamie Foxx, de 51 anos, tem aproveitado para se divertir e sair à noite. Esta terça-feira, o ator esteve num bar em Nova Iorque e deixou os funcionários completamente embasbacados.

Segundo o PageSix, Jamie esteve com 30 amigos no Brooklyn Chop House. No bar, dançou salsa com os funcionários e no fim, deixou-lhes uma gorgeta de mil e duzentos euros.

Ao que parece, foi uma noite de arromba pois o ator só saiu do bar por volta das 5h da manhã.