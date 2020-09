Três meses depois de anunciar o fim do seu casamento de 10 anos com Elizabeth Chambers, Armie Hammer, ator de Call me by your Name, parece estar a viver uma nova relação. O galã foi fotografado em Los Angeles, a semana passada, com uma das filhas de Bruce Willis e Demi Moore.

Armie e Rumer Willis surgem abraçados e cúmplices nas imagens que pode ver acima. Armie está separado da ex-mulher, Elizabeth, com quem casou em 2010 e tem dois filhos, Harper, de 5 anos, e ao filho Ford, de 3 anos. O ex-casal tinha um negócio de pastelaria em conjunto, Bird Bakery, no estado do Texas, Estados Unidos.

ANGELA WEISS

"Treze anos como melhores amigos, almas gémeas, parceiros e depois pais. Tem sido uma jornada incrível, mas juntos decidimos virar a página e seguir em frente. Ao entrarmos neste próximo capítulo, os nossos filhos e relacionamento como pais e amigos continuarão a ser nossa prioridade", comunicaram nas redes sociais.