Reprodução Instagram, DR

Leonor Seixas está feliz e apaixonada e não o esconde. No passado mês de março, dois anos depois do seu casamento com o assistente de realização Pedro Brandão ter terminado, a atriz assumiu o namoro com Miguel Fonseca Oliveira e agora já fala em planos para o futuro.

Esta segunda-feira, 30 de agosto, Leonor Seixas esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e confidenciou que o fim do casamento e o divórcio não foram fáceis de gerir. “Foi um casamento muito feliz, não foi um casamento para sempre mas foi um casamento lindíssimo”, comentou, lembrando que se casou em Las Vegas, EUA. “Foi um momento muito intenso, foi duro. É muito duro”, acrescentou ainda, referindo-se ao processo de divórcio.

Aos 39 anos e a viver um amor novo, a artista confessa ainda que começa a sentir o desejo de ter filhos. “Gostava muito de ser mãe”, afirma.