Reprodução Instagram, DR

Após diversos rumores, Mafalda Castro assume estar novamente apaixonada. Em conversa com Manuel Luís Goucha, no programa Você na TV, a apresentadora confessou que tem um novo namorado e garantiu estar a viver uma das fases mais felizes da sua vida.

"Tenho um namorado, sim. Estou muito apaixonada e muito feliz, mas não vou dizer quem é", contou.

"Conhecemo-nos há um tempo, mas acho que a vida não é muito boa com timings. Decidi deixar-me ir", acrescentou.

Recorde-se que no passado mês de junho foi tornado público o fim do namoro de Mafalda Castro com o cantor Ivo Lucas. Os dois estavam juntos há cerca de quatro anos.

De salientar, que também o artista já parece ter refeito a sua vida amorosa ao lado de Sara Carreira.