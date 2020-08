DR

Trevor Engelson e Tracey Kurland deram as boas-vindas à primeira filha. De acordo com o US Weekly, foi o próprio ex-marido de Meghan Markle a anunciar, esta quinta-feira, dia 27 de agosto, o nascimento da menina - Ford Grace Engelson - nas redes sociais.

O produtor de Hollywood e Meghan casaram-se em 2011 e divorciaram-se dois anos depois, após várias tentativas de manter um relacionamento à distância entre Los Angeles e Toronto, cidade onde estava a ser gravada a série 'Suits'.

Recorde-se que Meghan Markle e Trevor Engelson namoram durante sete anos, mas a relação acabou por não sobreviver.

Patrick McMullan