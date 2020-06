Foi em março do ano passado que Sara Barradas e José Raposo deram as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Lua. Desde então, os dois atores têm demonstrado que são uns pais 'babados'. Ainda esta sexta-feira, 26 de junho, Sara Barradas partilhou uma nova foto da menina, sendo possível ver o seu rosto, ainda que com o emoji de uns óculos de sol, conforme pode ver mais abaixo.

Entre os inúmeros comentários à publicação, não se fizeram tardar os elogios à pequena Lua. "Linda"; "Princesa" e "Adoro", pode ler-se entre as várias reações por parte dos internautas.

Recorde-se que Sara Barradas e José Raposo completam nove anos de casamento em novembro deste ano. Antes do enlace com a atriz, de 29 anos, o ator esteve casado com Maria João Abreu, com quem tem dois filhos, Ricardo e Miguel, e dois netos.

Reprodução Instagram, DR