Foram cinco longos meses separados, mas que já acabaram com a chegada do cantor brasileiro a Portugal. Vitor Kley e Carolina Loureiro estão finalmente juntos e partilharam um pouco da sua história nas manhãs da SIC.

»»VITOR KLEY IMITA SOTAQUE PORTUGUÊS AO LADO DE CAROLINA LOUREIRO

O artista tem estado a viver ao lado da atriz de Nazaré e matar as saudades que sentia. Vitor Kley recordou o momento em que conheceu Carolina Loureiro (ver vídeo acima) numa série de entrevistas que deu em Portugal para promover o seu single.

"“Eu fiquei muito envergonhado”, assumiu quando viu ex-apresentadora do Fama Show. "Eu nem sequer sabia como ele é que era. Não era para fazer a entrevista naquele dia", confessa Carolina Loureiro que tinha um dia cheio de reportagens e foi chamada ao último minuto pela produtora do programa.

Quem tomou a iniciativa?

Como era a sua primeira vez em Portugal e ia embora em breve, Vitor Kley não quis tomar o primeiro passo, mas esperou por um 'sinal' de Carolina Loureiro. A atriz 'marcou' o nome dele nas redes sociais e o músico mandou uma mensagem privada. Nunca mais pararam de falar. Quando veio para Portugal no verão, para vários concertos, há muito que se queriam ver. Veja o vídeo acima!

Questionada por João Baião e Diana Chaves sobre os próximos passos na relação, Carolina Loureiro admite que têm planos, mas que ainda é cedo para decisões maiores. "Claro que me imagino a casar com esta pessoa que está sentada aqui ao meu lado e a ter filhos com ele” conta, depois de adiantar que gostava de ter um casamento simples, na praia.