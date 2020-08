Jessica Athayde falou esta segunda-feira, dia 10, no Você na TV, sobre as amizades que criou com rostos televisivos, um deles é o de Inês Castel-Branco.

Surpreendida com uma mensagem de Castel-Branco, Jessica Athayde revelou que a relação entre ambas é intensa e que já tiveram bastantes discussões, apesar da cumplicidade.

"Já tivemos discussões de irmãs, quase de andar à pancada! Deixámos de nos falar", começa por confessar. "Maior parte das vezes, a Inês fica chateada comigo porque me quer proteger, porque me vê em situações que me possam magoar... É uma relação de proteção!", sublinhando que se trata mesmo de um relação de irmãs. "A Inês é incansável", frizou.