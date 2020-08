Foi durante uma entrevista com Catarina Miranda no podcast Só Mais 5 Minutos que Carolina Deslandes revelou uma confissão inédita.

A cantora que falou, entre outros temas, da forma como foi construindo o seu lugar nas redes sociais, o caminho até ao sucesso enquanto artista e a maternidade, recordou ainda a sua passagem pelo Ídolos.

Além de adiantar de que não se importa de responder perguntas sobre o programa onde estabeleceu laços de amizade que ainda perduram, entre jurados e concorrentes, a cantora contou também que estava apaixonada.

"Namorei com o JP da produção quando o Ídolos acabou. Apaixonei-me no Ídolos, foi maravilhoso", desvendando que namorou com um elemento da equipa do programa."Se calhar não devia ter dito isto, mas já passaram dez anos", explicou.