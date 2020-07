Reprodução Instagram, DR

Foi recentemente que o músico Diogo Clemente revelou na sua conta de Instagram ter sido vítima de roubo (ora recorde aqui).

Dias mais tarde, o companheiro de Carolina Deslandes veio agradecer ao público toda a ajuda dada: "Passados estes dias quero agradecer muito a todos os procuraram e procuram ajudar-me a encontrar a minha guitarra. Tenho uma relação extremamente especial com este instrumento e sei que perdi uma amiga que significa muitas coisas. Espero que pelo menos caia nas mãos de quem a entenda. E que um dia perceba que é minha... Esta foto é do ultimo dia que toquei com ela".

A relação que o músico tem com esta guitarra é especial já que foi uma das primeiras com que tocou. Veja a fotografia abaixo, a última vez que o artista teve oportunidade de tocar com esta "amiga que significa muitas coisas".

