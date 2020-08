Carolina Loureiro e Vitor Kley estiveram afastados durante cinco meses devido à pandemia Covid-19. O reencontro aconteceu quarta-feira, dia 5, e o cantor encontra-se na casa da atriz em Portugal.

O cantor brasileiro partilhou alguns momentos em que cantaram juntos,como pode ver no vídeo acima, e a atriz de Nazaré revelou uma nova imagem do artista a brincar com o seu gato.

Em julho deste ano, Carolina Loureiro não conteve as lágrimas ao receber uma surpresa de Vitor Kley durante Domingão da SIC. Veja o vídeo abaixo!