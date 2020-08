Foi através das redes sociais, no vídeo que pode ver acima, que Vitor Kley mostrou o momento em que conheceu pela primeira vez Carolina Loureiro.

A atriz era um dos rostos do Fama Show e acompanhou uma das visitas do cantor brasileiro a Portugal para uma reportagem com o músico. Nas imagens, o artista descreve que sempre pensou que ia ficar sozinho até ver a atriz de Nazaré.

"Fazia tempo que não sentia o meu peito bater daquele jeito de levantar a camisa", confessa o artista que transformou esse encontro na música Ainda bem que chegou.

Em julho deste ano, Carolina Loureiro não conteve as lágrimas ao receber uma surpresa de Vitor Kley durante Domingão da SIC. Veja o vídeo abaixo!