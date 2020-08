Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 5 de julho, que Nick Cordero perdeu a dura luta contra a Covid-19. Após cerca de três meses de internamento e a amputação de uma das pernas, o ator acabou por não resistir a complicações associadas à doença.

Amanda Kloots, viúva do artista, tem usado as redes sociais para manifestar a sua dor e esta quarta-feira, 29 de julho, voltou a deixar um emotivo desabafo na sua página de Instagram.

"Todos os dias, ao processar cada vez mais esta perda, apercebo-me de coisas novas que me atingem diariamente. Hoje percebi que perdi a nossa família", começou por escrever na legenda da imagem em que o casal surge acompanhado pelo filho, atualmente com um ano de idade.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

"Perdi o meu marido, o Elvis perdeu o pai, mas hoje percebi que perdemos a nossa família. Nós nem chegámos a ser uma família. Não teremos estas memórias com as quais sonhei desde que o Elvis nasceu. Isso atingiu-me com força. Doeu como uma horrível picada de inseto, na verdade", continuou.

"Estou a dizer isto hoje à noite na esperança de que, se mais alguém se identificar, saibam que estou aqui para vocês. Se mais alguém sente esta dor, não está sozinho. O luto é uma jornada que todos fazemos de maneira diferente. Falar sobre isto quando tenho forças, ajuda-me. Nem sempre tenho forças, às vezes nem consigo falar. Não há respostas. Não há certo ou errado. Só posso dar tempo e ser honesta", rematou.