Sophie Turner, de 24 anos, e Joe Jonas, de 30, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho em comum no passado dia 22 de julho. A notícia foi confirmada à revista People pelo representante do cantor. “Sophie Turner e Joe Jonas estão encantados por anunciar o nascimento do seu bebé”, lê-se no comunicado enviado à publicação.

O site de celebridades TMZ avança o sexo e o nome da criança: uma menina chamada Willa. Contudo, esta informação ainda carece de confirmação oficial. “Os recém-papás estão a desfrutar destes momentos especiais e apenas partilharam a notícia e algumas informações com familiares e amigos. Para já estão completamente focados na bebé, da qual não conseguem separar-se”, explica uma fonte próxima de ambos citada pelo Entertainment Tonight.

A atriz de Game of Thrones e o músico terão comprado recentemente uma casa em Los Angeles, já a pensar na família que querem construir juntos.

Sophie Turner e Joe Jonas casaram-se numa cerimónia discreta e reservada a um restrito grupo de amigos em maio de 2019. Dois meses depois, voltaram a trocar alianças durante umas férias em França.