Getty Images

Acabou-se o mistério! Sophie Turner, de 24 anos, está mesmo à espera do seu primeiro filho, fruto do casamento com o músico Joe Jonas, de 30.

Os rumores acerca de uma possível gravidez da atriz de Game of Thrones surgiram na imprensa internacional no passado mês de fevereiro, mas só agora foram divulgadas as primeiras imagens que confirmam a notícia. Ora veja:

As fotografias foram captadas durante um passeio do casal em Los Angeles, Estados Unidos, e mostram uma ‘barriguinha’ de grávida já bem saliente. Até porque, ao contrário do que aconteceu nos últimos meses, Sophie Turner trocou as roupas largas por umas leggings e um top bem curto, deixando parte a barriga a descoberto.

Ainda assim, e apesar das imagens, a atriz e o marido continuam a não comentar este assunto.