O momento por que muitos portugueses ansiavam finalmente chegou: foi hoje revelado na Casa Feliz o nome da nova contratação da SIC. Trata-se do ator Paulo Rocha, que está há quase dez anos no Brasil a fazer sucesso nas novelas da Globo.

“É o momento certo. Há muito tempo que tentamos que isso aconteça, mas, infelizmente, por causa da pandemia, os projetos que iam arrancar na Globo ficaram parados, então assim que tive essa notícia, entrei em contacto com a SIC, na pessoa do Daniel [Oliveira] e disse-lhe que o momento que tanto esperávamos e ansiávamos agora seria possível”, contou Paulo Rocha durante a videochamada em direto com Diana Chaves e João Baião.

O regresso deverá acontecer entre a segunda quinzena de agosto e o início de setembro e o ator trará consigo a família, a mulher, Juliana, e o filho de ambos, José Francisco, de dois anos. “Eles vão comigo. Infelizmente não vão conseguir ficar o tempo todo, como eu gostaria, porque a Juliana também tem os compromissos profissionais dela, os pacientes dela. Ficarão comigo o tempo possível e sempre que a saudade apertar eles irão visitar-me seguramente”, revelou.

Ainda não são conhecidos pormenores, mas sabe-se que Paulo Rocha será um dos protagonistas de uma grande produção da SIC muito em breve.

Paulo Jorge Rodrigues Rocha nasceu a 27 de maio de 1977, em Setúbal. Estudou Teatro na Escola Profissional de Teatro de Cascais e em 1996 estreou-se no Teatro Nacional D. Maria II, na peça Crime da Aldeia Velha, dirigido por Carlos Avilez.

Conquistou, entretanto, o seu lugar na ficção nacional, tendo integrado o elenco de novelas e séries, com destaque para Riscos (1997), Super Pai (2002), O Olhar da Serpente (2002), Maré Alta (2004), Vingança (2007), Resistirei (2007), Podia Acabar o Mundo (2008) e Perfeito Coração (2009).

Em 2011, Paulo Rocha mudou-se para o Brasil e fez sucesso em grandes produções, como Fina Estampa, Guerra dos Sexos, Novo Mundo, Os Homens São de Marte, O Sétimo Guardião e Éramos Seis, entre muitos outros projetos.

Está agora de regresso à SIC e promete deixar as telespetadoras a suspirar. Ora espreite uma galeria de imagens com fotografias do ator:

