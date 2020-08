Reprodução Instagram, DR

Kylie Jenner não olha a custos para ver a filha feliz. Segundo o jornal Daily Mail, a socialite comprou um pónei no valor de 220 mil dólares, cerca de 172 mil euros, para oferecer à pequena Stormi, de dois anos.

De acordo com a publicação, Kylie Jenner terá ainda de gastar entre seis a nove mil euros para transportar o pequeno pónei, apelidado de Frozen, da Holanda até Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

"Mal podemos esperar para ver as fotografias da Stormi e do Frozen", escreveu Stal Wilten, tratador do animal, na sua página de Instagram onde partilhou uma fotografia de Frozen.

Reprodução Instagram, DR