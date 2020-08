CHRISTOF STACHE

A campeã mundial júnior de pares e patinadora olímpica Ekaterina Alexandrovskaya morreu aos 20 anos, informou a imprensa russa.

A atleta terá sido encontrada já sem vida, perto do seu apartamento em Moscovo, na Rússia, onde se encontrava após uma lesão em fevereiro.

De acordo com o treinador Andrei Khekalo, Alexandrovskaya tinha sido diagnosticada com epilepsia, no início do ano.

Até ao momento, a causa da morte ainda não foi revelada.

GEOFF ROBINS