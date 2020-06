Reprodução Instagram, DR

Sara Matos está radiante. A atriz acaba de dar as boas-vindas ao primeiro sobrinho, o pequeno Joaquim, fruto do relaciomanento do seu irmão, Afonso Alves de Matos, com a atriz Joana Castro. Uma novidade que Sara Matos fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais, esta quinta-feira, 18 de junho.

"Hoje acordei tia do Joaquim", escreveu na sua página de Instagram, onde partilhou algumas imagens do papá com o filho recém-nascido, que pode ver mais abaixo.

"É muita emoção", acrescentou a atriz, felicitando assim o casal pelo nascimento do primeiro filho.

