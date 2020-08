Instagram

Hélder Reis esteve esta terça-feira, 21 de julho, na Casa Feliz, da SIC, para apresentar o seu novo livro, Nação Valente. O apresentador da RTP acabou por se comover quando, durante a conversa com João Baião e Diana Chaves, falou da morte da sua mãe, no início deste ano, e ainda da importância que Manuel Luís Goucha, que define como “um pai”, teve no início da sua carreira e ao longo da sua vida. VEJA ESSE MOMENTO NO VÍDEO ABAIXO:

O profissional da TVI não ficou indiferente às palavras do ex-colega e amigo e partilhou esse excerto do programa da SIC na sua página de Instagram e escreveu: “Um filho. Um amor de (e para) sempre. Obrigado Hélder”.