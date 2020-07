Instagram

Daniel Oliveira não poderia estar mais orgulhoso dos profissionais da SIC que esta segunda-feira, dia 20, abriram as portas da Casa Feliz, o novo programa das manhãs do canal de Paço de Arcos.

“@casafeliz estreia como líder destacado das audiências, com mais 4 pontos de share do que a concorrência direta e acima da média do ano e da média do mês de julho do nosso anterior programa no mesmo horário. Os meus orgulhosos parabéns a toda a equipa, que mostrou, em tempo recorde, a força e a união de um coletivo de talento!”, escreveu o diretor-geral de entretenimento do Grupo Impresa nas redes sociais, onde também partilhou várias imagens da emissão.

A caixa de comentários do post no Instagram rapidamente se encheu de elogios, a destacar o profissionalismo da nova dupla formada por João Baião e Diana Chaves. “Ninguém é insubstituível... e o João é fantástico 👏”, “Foi muito giro 👏👏👏 parabéns! A união faz a força! Hoje também está a ser muito engraçado 😁👌”, “Parabéns SIC👏. Grande equipa estarei sempre deste lado apoiar, SIC sempre💪🏻🧡”, “Excelente! Saber dar a volta no meio de uma suposta ‘tempestade’. Parabéns pelo seu trabalho” ou “Dois grandes profissionais! Boa escolha Daniel!”, lê-se entre muitos outros comentários.

Não viu a brilhante abertura do programa Casa Feliz desta segunda-feira, protagonizada por Joana Pais de Brito, devidamente caracterizada da antiga anfitriã, Cristina Ferreira? VEJA NO VÍDEO ABAIXO: