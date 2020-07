Reprodução Instagram, DR

Carolina Loureiro partilhou no Instagram uma fotografia onde se mostra a treinar e recebeu muitos comentários a elogiar a sua boa forma física, mas também a sua atitude positiva e o seu sorriso constante.

Instagram

E entre tantas palavas simpáticas de colegas de profissão, amigos e também anónimos, houve um comentário bem especial para a atriz que brilha na SIC como protagonista da novela Nazaré. “É uma obra de Deus mesmo...”, comentou Vítor Kley, o músico brasileiro com quem Carolina Loureiro namora há vários meses.

Reprodução Instagram, DR

No último domingo, dia 5, em direto no programa Domingão, o artista também deixou a atriz em lágrimas com uma bonita declaração de amor. Impedido de viajar por causa da Covid-19, o casal não esconde que está a ser difícil lidar com a distância que os separa, já que ele está no Brasil e ela em Portugal. Veja o vídeo desse momento: