Instagram

A família de Débora Monteiro acaba de aumentar. A atriz deu as boas-vindas às filhas gémeas esta quarta-feira, 8 de julho. Uma novidade que a própria fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais.

"8/ 7/2020 a nossa família cresceu 💖💖

Júlia 3,170kg e Alba 3,295kg, duas bebezonas que fizeram o meu coração transbordar de amor. @miguelmouzinho não estivemos juntos durante o parto, mas não vou esquecer o nosso olhar assim que estivemos juntos com as nossas bebés. Como eu te amo! Estou feliz, muito muito feliz. ✨🙏✨", escreveu a atriz.

Recorde-se que as duas meninas são fruto do relacionamento, de oito anos, do rosto da SIC com Miguel Mouzinho.