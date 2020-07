NurPhoto

Foi no passado dia 30 de junho que João Vieira Pinto e Ângela Galvão deram as boas-vindas à primeira filha em comum. Entretanto, o casal já levou a filha para casa e a mulher do ex-futebolista aproveitou para revelar o nome da bebé nas redes sociais.

"Às 40 semanas, a Irene Maria veio para os nossos braços. Irene como a avó paterna, Maria como tradição da avó materna. Irene Maria, significa paz. Grande e saudável", escreveu, explicando a escolha do nome.

Recorde-se que a menina é a quinta filha de João Vieira Pinto. O ex-futebolista é pai de Tiago, de 31 anos, e Diana, de 28, fruto do casamento com Carla Baía, e João e Diogo, de dez e 13 anos respetivamente, do anterior relacionamento com Marisa Cruz.

Reprodução Instagram, DR