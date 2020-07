Reprodução Instagram, DR

João Vieira Pinto foi pai pela quinta vez. O ex-jogador de futebol e a atual companhia, Ângela Galvão, já têm a bebé que tanto esperavam nos braços.

Quem avançou a notícia foi a filha do jogador, Diana, fruto do anterior casamento com Carla Baía. Na sua conta de Instagram, a filha do jogador publicou uma fotografia da irmã recém-nascida, que pode ver abaixo, e deu-lhe as boas-vindas: "Bem-vinda, mana".

Recorde que João Pinto, para além da bebé recém-nascida e de Diana, é ainda pai de Tiago, fruto da relação com Carla Baía, e João e Diogo, fruto da antiga relação com Marisa Cruz.

