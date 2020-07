Joga no clube inglês do Arsenal e está a viver, por isso mesmo, em Londres, Inglaterra. David Luiz, de 33 anos, abriu as portas de sua casa ao programa MTV Cribs: A Casa dos Craques, que mostra as mansões dos jogadores de futebol.

Nas imagens abaixo, é possível ver que a casa de David Luiz tem quatro andares e um amplo jardim, com ginásio e piscina. Espreite ainda imagens da cozinha, casa de banho, escritório e suíte (no último andar) na galeria de imagens.

Acima, o vídeo de David Luiz treinar durante a quarentena em tempos de Covid-19.

