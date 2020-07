Europa Press Entertainment

Will Smith e Jada Pinkett Smith estão envolvidos em polémica depois de um cantor ter afirmado que teve um caso amoroso com a mulher do ator. E mais: Will Smith terá consentido.

Em entrevista para promover o seu recente álbumThe Product III: stateofEMERGEncy, August Alsina disse que se apaixonou. “Na verdade, eu sentei-me com Will e tive uma conversa… Ele deu-me a sua bênção. E dediquei-me totalmente a esse relacionamento por anos da minha vida, e eu realmente, verdadeiramente, profundamente amei e tenho muito amor por ela [Jada]. Dediquei-me totalmente a isso. Tanto que eu posso morrer agora, e estar OK sabendo que me entreguei totalmente a alguém… algumas pessoas nunca entendem isso nesta vida”, contou.

O cantor de 27 anos terá sido apresentado a Jada, de 48 anos, em 2015, pelo seu filho Jaden. A partir daí começaram a tornar-se muito próximos. “As pessoas podem pensar o que quiserem, mas o que eu não estou de acordo é com o meu caráter a ser questionado. Ao contrário do que algumas pessoas possam acreditar, eu não sou de causar problemas, eu não gosto drama. O drama deixa-me enjoado. Eu também não acho que seja importante para as pessoas saberem o que eu faço, com quem eu durmo, com quem eu saio, certo? Mas neste caso há tantas pessoas que me olham de lado… eu perdi dinheiro, relacionamentos, amizades por trás disso. E eu acho que é porque as pessoas não sabem necessariamente a verdade. Mas eu nunca fiz nada de errado. Eu amo essas pessoas [os Smiths]… eles são belas pessoas”, esclareceu.

August refletiu sobre as consequências da sua revelação: “Esta conversa é difícil para as pessoas entenderem, mas uma vez que isso começa a afetar a mim e à minha subsistência, tenho que falar sobre a minha verdade. Afastar-me disso destruiu-me... quase me matou. Isso levou-me a ser outra pessoa. Provavelmente será a coisa mais difícil que eu já experienciei nesta vida. É difícil porque nunca quero ser a pessoa que causa confusão ou pisa no pé, mas eu quero honrar a mim mesmo e quero honrar minha autenticidade. E se eu honrar a minha autenticidade significa que me odeies, apedrejes, crucifiques ou seja lá o que for, enterra-me como um homem honesto”, explicou. Contatados pela Page Six, os representantes de Jada Pinkett Smith responderam: "Isso não é verdade de forma nenhuma!".

Recorde-se que a cantora e Will Smith estão casados desde 1997 e têm dois filhos em comum: Jaden e Willow.

Paras Griffin