Jason Merritt

Will Smith está a ser acusado pelo ator Orlando Brown de abusos sexuais. Num vídeo que publicou nas redes sociais, o ator que ficou conhecido por partecipar numa série infantil da Disney, acusou Will Smith do ter violado em criança.

"Violaste-me em criança e ainda tentas sair impune. Estou aqui sentado e cada vez que eu te vejo, tenho vontade de cortar o teu pescoço", afirmou. A estas afirmações acrescentou ainda que foi tudo planeado pelo Michael Jackson.

No vídeo, que pode ver abaixo, Orlando surge claramente desquilibrado e transtornado com algo. Os fãs acreditam que terá sido um "surto" e duvidam da veracidade das suas afirmações.

Esta não é a primeira vez em que o ator se encontra envolvido em polémicas, tendo já cumprido pena por violência doméstica.

Até ao momento, Will Smith não comentou a situação.