Cristina Ferreira passou o fim de semana no Algarve, mais propriamente em Olhão e não perdeu a oportunidade de visitar uma das praias mais bonitas da zona. E foi precisamente enquanto se deslocava até à ilha da Culatra, que a embarcação onde seguia se cruzou com outro barco que tinha avariado, havendo necessidade de proceder ao ‘salvamento’ dos seus dois ocupantes.

O momento foi relatado com boa disposição nas redes sociais, uma vez que ninguém chegou a estar em perigo e apenas de tratou de um momento caricato. Ora espreite o vídeo:

Nestes dias no Algarve, Cristina Ferreira ficou instalada na Casa Fuzetta, em Olhão, um empreendimento de luxo que, nesta altura do ano, pode custar até 2350 euros a noite. Veja algumas imagens do local:

