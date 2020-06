Angie Costa, youtuber portuguesa, tem conquistado os portugueses.

Depois de uma participação no Dança Com As Estrelas, da TVI, a influencer vai participar na nova telenovela da estação. Algo que não foi bem recebido por muitos internautas que rapidamente mostraram revolta nas redes sociais.

Na sua maiora as críticas a Angela Costa defendiam que a youtuber não tem qualquer tipo de formação na área para desempenhar um papel numa telenovela.

"E com esta situação estão imensos atores ( com anos de formação) com dificuldades financeiras e profissionais e vão chamar a Angie Costa para uma novela MUITOS PARABÉNS TVI", comentou com ironia uma internauta no Twitter.

Comentário este que teve direito a resposta da própria Angie: "Também tirei muitas formações. Andei anos a estudar. Tenho o mesmo direito que toda a gente. Não falem do que não sabem. Já há muito tempo que ando à espera deste momento. Fiquem felizes pelos outros. Eu estou super feliz",

No entanto, as criticas não ficaram por aqui: "Uma coisa muito diferente é fazeres um casting, estás a dar oportunidade a caras novas de aparecer... e não escolher as pessoas a dedo só porque são polémicas e não pelo mérito. Acho importante haver igualdade de oportunidades",

"Sim, estou bastante revoltada com o facto da namorada do João Félix e a Angie Costa entrarem na nova novela e porquê? Porque em pleno século XXI a televisão continua a resumir-se a caras bonitas e redes sociais. ACORDEM HÁ GENTE COM FORMAÇÃO SEM TRABALHO",

"A Angie Costa vai atuar numa novela qualquer. O que é esta moda de achar que malta gira é automaticamente adequada a ator/atriz?" - são alguns dos comentários com mais interação nesta rede social.