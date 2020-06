Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 26 de junho, Cláudia Vieira viu-se na obrigação de fazer um comunicado oficial na sua conta de Instagram para esclarecer um assunto que a deixou "boquiaberta".

Ao que tudo indica, a imagem da atriz foi usada para uma campanha publicitária sem qualquer tipo de consentimento.

"É com grande pesar que faço este post em que denuncio o uso abusivo da minha imagem em publicidade enganosa a um produto de emagrecimento de que nunca ouvi falar, nunca usei e não promovo. Trata-se de uma fraude em que inclusivamente fazem montagens com fotografias que publiquei no meu Instagram (ou tiradas de programas em que participei n’outros contextos), inventam entrevistas e citações que nunca dei, tudo isto para promover a venda de um produto extremamente suspeito", começou por avançar.

De seguida, chegou mesmo a pedir a ajuda dos seguidores: "Estou boquiaberta com esta situação e apelo a todos que, se virem esta publicidade nas redes sociais ou em qualquer outro lugar, que tirem print e enviem para a minha agência, por mensagem privada aqui no Instagram ou através do email".

O produto em causa publicita o emagrecimento rápido e não está comprovado por qualquer tipo de autoridade especialista. Algo para que a atriz voltou a alertar no final do comunidado: "Acima de tudo deixo a mensagem para não se deixarem enganar por 'produtos milagrosos' sem qualquer credibilidade. Confiem nos profissionais de saúde e nutrição, apostem numa alimentação saudável e no exercício físico – é tão importante".