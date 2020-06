WPA Pool

Durante a celebração do 'Children's Hospice Week', uma iniciativa que irá decorrer entre 22 e 28 de junho nos Estados Unidos para consciencializar e angariar dinheiro para crianças que estão nos cuidados paliativos, Kate Middleton conheceu uma família e fez-lhe uma promessa.

A duquesa de Cambridge esteve à conversa, por video-chamada, com Stuart Delf e Carla Delf, e ficou a saber que o filho mais novo do casal tinha morrido. Fraser, de nove anos, lutava contra a Síndrome de Coats, uma condição rara caracterizada por um distúrbio ocular que também causa anormalidades no cérebro e em outros órgãos, e acabou por não resistir.

Acompanhada de Camilla Parker, a esposa do príncipe William felicitou o casal por ter angariado fundos em homenagem ao filho que faleceu em janeiro deste ano. O filho mais velho do casal, Stuie, de 13 anos, conseguiu arrecadar mais de 20 mil dólares para a casa de cuidados paliativos EACH, em Milton, Cambridge, onde o seu irmão mais novo foi tratado. Inspirado pelo capitão Tom Moore, o menino começou a correr 5 quilómetros todos os dias até ao mês de maio.

"Fraser não era só meu irmão, ele era o meu melhor amigo", disse Stuie. Após ouvir esta frase, Kate Middleton fez uma promessa: "Kate disse que ela iria plantar um girassol em memória de Fraser", revelou Stuie à BBC.