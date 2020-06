Instagram

Foram apresentados novos dados relacionados com o acidente de helicóptero que levou à morte de Kobe Bryant, antiga estrela da NBA.

De acordo com o jornal The Guardian, o Departamento Nacional de Segurança nos Transportes esclarece que, apesar do piloto ter indicado que a aeronave estava a subir, aconteceu precisamente o contrário. Ara Zobayan informou que pretendia subir até aos 4.000 pés (cerca de 1.200 metros) para permanecer acima das nuvens e ganhar visibilidade, uma vez que o nevoeiro era muito denso. No entanto, a perícia aponta que houve uma descida acentuada e uma rápida aproximação a uma colina. O relatório refere ainda que o piloto não teve “uma perceção correta da trajetória da aeronave” por causa das fracas condições de visibilidade.

O helicóptero onde seguia a antiga estrela dos Lakers, a sua filha Gianna, de 13 anos, duas colegas de equipa da jovem, Payton Chester e Alyssa Altobelli, despenhou-se em Calabasas, Los Angeles, na manhã de 26 de janeiro. O acidente acabou por provocar a morte dos nove ocupantes, incluindo Sarah Chester, mãe de Payton, John e Keri Altobelli, pais de Alyssa, e a treinadora de basquetebol Christina Mauser.