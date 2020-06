1 / 5 JOAO MARIA C 2 / 5 JOAO MARIA C 3 / 5 JOAO MARIA C 4 / 5 JOAO MARIA C 5 / 5 JOAO MARIA C

No dia em que se assinala o Dia de Portugal e das comunidades portuguesas, o programa Alô Portugal brindou os telespectadores com um cenário renovado e ainda com uma emissão especial que juntou Ana Marques e José Figueiras. Esta foi a primeira vez que os dois apresentadores dividiram o pequeno ecrã, após três meses a trabalharem em semanas alternadas, devido à pandemia do novo coronavírus.

“É sempre bom retomar a nossa atividade de uma forma aparentemente normal”, assumiu José Figueiras em declarações ao site Fama Show.

Quanto ao novo cenário do programa da SIC e SIC Internacional, foram tidas em conta as referências do nosso país para que quem está fora se possa sentir mais próximo da sua terra-natal. “ Temos um público que precisa das referências portuguesas porque está lá fora e o cenário tem isso em conta. Tem uma série de símbolos estilizados da nossa cultura, das nossas tradições, de uma forma muito modernizada”, contou Ana Marques.

Ao longo dos últimos três meses , desde a altura em que foi decretado o estado de emergência em Portugal, o programa tem servido também como plataforma de aconselhamento aos telespectadores face à atual crise pandémica que se vive.

“Ganhámos um novo público uma vez que este confinamento manteve muita gente em casa. O Alô Portugal serviu de plataforma direta aos telespectadores para esclarecer algumas dúvidas sobre esta pandemia. A reação do público foi muito positiva, muito participativa e foi uma forma do programa também se adaptar à nova realidade vivida no momento”, frisou José Figueiras.

“Tivemos a ajuda extraordinária do dr. Ricardo Mexia e do dr. Guilherme Duarte que se mostraram sempre disponíveis para responder às perguntas de toda a gente e o caso de algumas perguntas, que eram autênticas consultas. Essas mesmas perguntas, das pessoas que telefonavam para nós, também serviam as dúvidas de muita gente que estava a ver, seja de uma população mais velha, que é mais preocupada, até gente mais nova”, acrescentou Ana Marques, destacando ainda a divulgação do trabalho de várias artistas da indústria músical, um dos setores mais afetados pela pandemia.

“Gradualmente, também porque a pandemia foi sendo controlada, fomos tentando introduzir os conteúdos que eram habituais no Alô, sobretudo, dar voz a muitos cantores populares, que as pessoas estão habituadas a ver no programa e que precisam urgentemente de ter algum palco para se mostrarem. Para Mostrar músicas que ficaram por lançar…falar dos seus concertos -aqueles que foram cancelados e aqueles que se podem voltar a fazer…Não foram só os artistas em si que pararam. Uma equipa inteira teve que parar e demos voz também a essas pessoas”, referiu.

Porém, nos últimos tempos, nem sempre foi fácil conjugar a vida profissional com a vida familiar. De repente, foi necessária toda uma adaptação a uma nova e desconhecida realidade.

“Foi um misto de emoções. Houve momentos de solidão sem a família presente. Filhos a viver fora do país e mãe distante. Não foi fácil. Mas habituámo-nos a uma nova realidade através das tecnologias, matávamos as saudades à distância”, desabafou José Figueiras.

Por seu turno, Ana Marques teve que conjugar a sua vida familiar não só com a condução do Alô Portugal, mas também com a sua participação como comentadora no programa Passadeira Vermelha, exibido de segunda a quinta ao final da noite, na SIC e na SIC CARAS.

“Reajustamo-nos todos a uma rotina de casa, sem apoio nenhum. Eu não podia deixar as minhas filhas com os meus pais, o meu marido esteve durante parte do tempo em teletrabalho, mas na restante outra parte teve que ir ao seu local de trabalho. As miúdas a precisar de atenções redobradas em relação à escola e depois desenvolver toda uma atividade doméstica de refeições, de limpezas, o que pode gerar conflito e que ocupa o dia inteiro. Ao princípio foi um bocadinho duro, mas foi duro para toda a gente.”, explicou.

Entretanto à exceção da emissão especial desta quarta-feira, 10 de junho, José Figueiras e Ana Marques vão continuar a apresentar o programa em semanas alternada, pelo menos até ao final deste mês. Tudo por uma questão de proteção e segurança face ao surto do novo coronavírus.

