Instagram

Noémia Costa anunciou nas redes sociais o nascimento do primeiro neto, um rapaz chamado Lucas.

“Aos 56 anos, acabo de receber o Maior prémio do Mundo. Depois de ser Mãe, recebo o Galardão de ser AVÓ. O LUCAS NASCEU!!!”, começou por escrever a atriz, que atualmente podemos ver na novela Terra Brava, da SIC, na pele de Prazeres.

“Não consigo descrever o que me vai na Alma. O LUCAS é Lindoooooo e Perfeito. Tem a Mãe mais LINDA do mundo e o Pai mais Maravilhoso também. Estamos FELIZES!!! DEUS OBRIGADA POR TANTO!!! BEM-VINDO LUCAS ❤️🙏”, completou Noémia Costa, visivelmente feliz com a chegada de mais um membro à sua família.

O bebé é filho de Joana França, a única filha da atriz, nascida do casamento de 22 anos com o também ator Licínio França.