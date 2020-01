Reprodução Instagram, DR

Após perder a mãe, Noémia Costa vive momentos felizes. Joana França, a filha da atriz, prepara-se para ser mãe pela primeira vez. E foi no programa das tardes da SIC, esta terça-feira, 28 de janeiro, em conversa com Júlia Pinheiro que a atriz de Terra Brava e a filha revelaram o sexo e o nome do bebé que está para chegar:o pequeno Lucas.

"Uma notícia que me deixou mesmo feliz. Depois de tudo a desabar, a minha mãe num período já muito difícil... Acabava as gravações e voava para casa da Teresa [sua irmã] para estar com ela [com a mãe]", contou, revelando ainda como descobriu que ia ser avó.

"Era a minha filha a fazer FaceTime e ligou-me para me dar os parabéns. Contou-me que ia ser avó e eu chorei de alegria como já não chorava há muito tempo", recordou.

Recorde-se que Joana França, grávida de quatro meses e meio, é fruto da anterior relação de Noémia Costa com Licínio França. Os dois atores estiveram juntos durante 22 anos e estão separados há 14. Recentemente, a atriz confessou ter sido vítima de violência doméstica.