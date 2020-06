1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, dia 8, Pedro Granger festeja os seu aniversário. O ator e apresentador de 41 anos esteve à conversa com Cristina Ferreira e foi surpreendido com uma mensagem de Sílvia Alberto.

Os dois partilham uma longa amizade que começou quando dividiram o ecrã nas duas primeiras temporadas de Ídolos, um programa de grande sucesso da SIC.

"Sabes que houve uma altura em que não nos falámos?", pergunta a Cristina Ferreira. "Chateámo-nos! Éramos miúdos e, durante duas ou três galas, não nos falámos. Às tantas fui ter com ela e disse ‘olha, é assim. Eu vou sempre dizer que foste tu que começaste. Tu vais sempre dizer que fui eu que comecei. Eu gosto de ti, tu gostas de mim. Bora tentar? Porque se vamos continuar com isto não chegamos a lado nenhum", recorda no vídeo que pode ver acima.

Nas redes sociais, Sílvia Alberto deixou uma mensagem especial ao amigo. "Parabéns Pedrinho, eterno Peter Pan. 2004, 2011, 2015, 2017 e por aí fora... No palco e fora dele, passaram-se 20 anos de vida! E bem vivida, porque se não tivesse altos e baixos não a veríamos com a clareza que a denuncia tão bonita. Muitas felicidades, muitos muitos anos de vida. Gosto muito de ti", completou.