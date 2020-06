Muitas deslocações às urgências, sempre sem descobrir a razão. João Bettencourt acabou por ser diagnosticado aos 18 anos com um cancro no rim. Agora, aos 22 anos, um dos protagonistas da primeira edição de Quem Quer Namorar com o Agricultor?, voltou a ser internado.

Segundo a TV Guia, o jovem agricultor esteve internado em março deste, devido a sequelas a nível renal, decorrentes dos tratamentos intensivos de quimioterapia. Entretanto, Bettencourt já recebeu alta hospitalar.

Acima, pode ver as imagens que mostram os meses em que jovem se submeteu aos tratamentos da quimioterapia. Bettencourt não tinha nem cabelo, nem sobrancelhas. Depois da cirurgia de remoção do rim, esteve nove meses em Coimbra. Cobria o corpo e cabeça com o lençol para fazer face ao mau estar e às náuseas. A família desdobrava-se em viagens. Focado na doença, Bettencourt quis passar, por opção, o Natal no hospital. A família esteve sempre lá e esperou que regressasse a casa para abrirem os presentes.

Oito anos do diagnóstico do cancro ao rim, João Bettencourt perdeu a mãe, aos 10 anos, também para um cancro. "Tinha uma relação mais próxima com a mãe", começa por dizer. Via que a mãe não conseguia sair da cama para fazer as suas tarefas. "Antes dela morrer, pensava que isso já podia acontecer", revela.

Soube da morte pelos lábios da madrinha. Na altura, partiu o telemóvel, atirando-o para o chão, tal era a revolta. Tornou-se "rebelde", sem querer saber da escola e, quando se as coisas se tornavam mais equilibradas, quatro anos depois, perde outra cuidadora fundamental, também para o cancro: a sua madrinha. Espreite o vídeo acima, onde agricultor recorda a morte da mãe.