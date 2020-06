Instagram

Guillaume Lalung é um pai babado e não o esconde dos seguidores. Prova disso é a fotografia que o namorado de Rita Pereira partilhou, esta terça-feira, 2 de junho, com os dois filhos, Luan e Lonô. Na imagem, os dois filhos surgem de mão dada e a andar na direção da câmara que captou a foto.

"Os meus rapazes", escreveu na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

Recorde-se que Lonô é fruto do atual relacionamento de Guillaume Lalung com a atriz portuguesa. Já Luan é fruto de uma anterior relação do ex-desportista.

Reprodução Instagram, DR