A mulher do ex-polícia Derek Chauvin, acusado de matar George Floyd, pediu o divórcio.

De acordo com o TMZ, Kellie Chauvin anunciou esta sexta-feira, dia 29 de maio, que terminou o casamento de dez anos com o antigo polícia.

De joelhos e com tarjas na mão. Polícias juntam-se a onda de manifestações no caso George Floyd

"A sua simpatia está com a família de Floyd, com os seus entes queridos e toda a gente que está a sofrer com esta tragédia", começa por dizer o representante de Kellie, referindo ainda que esta pede que se respeite a privacidade da sua família, durante esta altura difícil.

De acordo com a imprensa internacional, a Mrs.Minnesota 2018 revelou ainda que está devastada com a morte de George Floyd.