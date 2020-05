Instagram

Filomena Cautela anunciou esta quinta-feira, 28 de maio, a sua saída do programa 5 Para a Meia-Noite.

Durante a tarde, a apresentadora do talk show já tinha deixado esta mensagem enigmática nas redes sociais: “Hoje vou fazer o anúncio mais importante da minha vida profissional até agora (não, não estou grávida cromos...)".

À noite, logo no início do programa, Filomena Cautela tornou pública a sua saída. “Boa noite a todos. Antes de começarmos o programa queria cumprir o aviso que fiz durante o dia de hoje nas minhas redes sociais. Eu coloquei nas minhas redes sociais que hoje iria fazer provavelmente o anúncio mais difícil que já fiz na minha carreira profissional", começou por dizer, antes de acrescentar: “Na minha opinião, é o lugar com maior liberdade que conheço na televisão portuguesa e o que vos vou dizer agora talvez seja das coisas mais difíceis que eu tive de dizer no ar (…) Faltam exatamente cinco programas para acabar esta temporada do 5. E não podendo haver maior simbolismo desta capicua, cá vai disto: Estes vão ser os meus últimos 5 programas à frente do 5 para a Meia-Noite (…) Começamos hoje esta contagem decrescente".

No ar fica a dúvida sobre a continuidade do formato após esta temporada e, caso aconteça, quem será o/a sucessor(a) de Filomena Cautela.