Cristiano Ronaldo, de 35 anos, regressou aos seus tempos de menino em Manchester, através do seu penteado. Uma réplica de um dos seus cortes mais famosos, que coincidiu, com a altura em que o jogador explodiu à escala mundial, enquanto vestia a camisola vermelha do Manchester United.

A maior diferença é que, desta vez, Ronaldo não pintou o cabelo de loiro, ainda que o possa vir a fazer, uma vez que quase todos os verões CR7 costuma aclarar o cabelo.

Na sua conta oficial de Instagram, o craque português quis saber se o novo visual agradou aos seus fãs e escreveu: "Aprovam?".

Na caixa de comentários as reações não se fizeram esperar, em apenas onze minutos a publicação ja conta com meio milhão de gostos.